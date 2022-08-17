Дезертирство украинских военнослужащих приобретает массовый характер. Этот факт является предвестником близкой победы Вооруженных сил России. Об этом заявил политолог и директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов, комментируя брифинг Минобороны.

Далее — прямая речь.

Это большой успех

Военнослужащие ВСУ бегут, оставляют позиции под Марьинкой (поселок в Донецкой Народной Республике — прим. ред.) и под Соледаром. О чем это говорит? О том, что скоро будет некому наносить удары по мирному населению.

Это большой успех! Данная ситуация показывает, что дезертирство военнослужащих Украины приобретает массовую форму. И скоро и Донецк, и оставшиеся территории Донецкой Народной Республики будут освобождены Евгений Михайлов.

Как говорится, работайте, братья, осталось недолго! И дальше уже — на Киев.

Источник фото: РИА «Новости»

Контрудар на словах

Вот мне интересны разговоры о нанесении удара по Крымскому мосту. Советник президента Украины Михаил Подоляк и другие официальные лица каждый день об этом заявляют. На востоке есть пословица: собака лает, а караван идет.

Если бы хотели и имели возможность, ВСУ бы молчали и готовили операцию — удар по Крымскому мосту. Но у них нет такой возможности!

И поэтому они каждый день пугают, то есть лают. Переживать по этому поводу не стоит, но стоит задуматься над адекватностью украинских властей Евгений Михайлов.

И на всякий случай быть готовым к отражению, не более того.

Источник фото: РИА «Новости»

Если бы хотели, имели бы такую возможность, они бы об этом не говорили, а действовали молча. Это обычная практика. Когда что-то готовится, тишина полнейшая. А так как они заявляют каждый день о контрударе, то это по той самой восточной пословице — собаки лают, а караван российской спецоперации идет.