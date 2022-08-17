Дезертирство украинских военнослужащих приобретает массовый характер
Политолог Михайлов назвал массовое дезертирство ВСУ предвестником близкого успеха СВО
Дезертирство украинских военнослужащих приобретает массовый характер. Этот факт является предвестником близкой победы Вооруженных сил России. Об этом заявил политолог и директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов, комментируя брифинг Минобороны.
Далее — прямая речь.
Это большой успех
Военнослужащие ВСУ бегут, оставляют позиции под Марьинкой (поселок в Донецкой Народной Республике — прим. ред.) и под Соледаром. О чем это говорит? О том, что скоро будет некому наносить удары по мирному населению.
Это большой успех! Данная ситуация показывает, что дезертирство военнослужащих Украины приобретает массовую форму. И скоро и Донецк, и оставшиеся территории Донецкой Народной Республики будут освобождены
Евгений Михайлов.
Как говорится, работайте, братья, осталось недолго! И дальше уже — на Киев.
Контрудар на словах
Вот мне интересны разговоры о нанесении удара по Крымскому мосту. Советник президента Украины Михаил Подоляк и другие официальные лица каждый день об этом заявляют. На востоке есть пословица: собака лает, а караван идет.
Если бы хотели и имели возможность, ВСУ бы молчали и готовили операцию — удар по Крымскому мосту. Но у них нет такой возможности!
И поэтому они каждый день пугают, то есть лают. Переживать по этому поводу не стоит, но стоит задуматься над адекватностью украинских властей
Евгений Михайлов.
И на всякий случай быть готовым к отражению, не более того.
Если бы хотели, имели бы такую возможность, они бы об этом не говорили, а действовали молча. Это обычная практика. Когда что-то готовится, тишина полнейшая. А так как они заявляют каждый день о контрударе, то это по той самой восточной пословице — собаки лают, а караван российской спецоперации идет.