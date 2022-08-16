Порошенко заявил о закупке «крутых беспилотников» для ВСУ

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал о заключении долгосрочного контракта на закупку партии «крутых беспилотных летательных аппаратов» для украинской армии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии», — отметил Порошенко, не уточнив «по понятным причинам» производителей БПЛА.

Ранее сообщалось, что турецкие беспилотники Bayraktar, производство которых собираются размесить на Украине, не помешают России достичь целей специальной военной операции.

Комментируя «360» данный факт, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко обратил внимание, что БПЛА в целом не могут поменять ход развития военных событий. Это всего лишь элемент военных действий. И если Украина наладит их полноценное производство, это в общем ходе операции ничего не извинит.