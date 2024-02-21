Спецоперация 21 февраля 2024, 10:11 Спецназ обнаружил в Авдеевке позиции, с которых ВСУ обстреливали Ясиноватую РИА «Новости»: спецназ нашел минометную точку ВСУ для обстрела Ясиноватой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные из отряда специального назначения «Викинг» нашли в жилых кварталах Авдеевки украинские позиции миномета, из которого ВСУ били по Ясиноватой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Издание опубликовало кадры, на которых бойцы ВС России показали минометную огневую точку. Украинские боевики оборудовали позицию на территории жилого дома, рядом хранились снаряды.

Реклама

«Минометная позиция была, 122-й миномет был», — отметил военный.

Российские бойцы осматривали жилые кварталы и искали мирных жителей, чтобы эвакуировать их. Войска продолжают зачищать освобожденную Авдеевку, в которой еще находятся отдельные группы боевиков ВСУ. По словам спецназовца из «Викинга», некоторые украинские военнослужащие прячутся в домах и могут оказать сопротивление.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предположил, что город начнут восстанавливать после его разминирования и зачистки.