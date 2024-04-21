21 апреля 2024, 16:10
Спецназ ликвидировал отряд предателей из РДК под Очеретино
Бойцы из группировки «Отважные» уничтожили отряд РДК под Очеретино
Российские штурмовики ликвидировали группу отряд «Русского добровольческого корпуса»* возле села Очеретино на Авдеевском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Владимир Соловьев.
«Наши военнослужащие ликвидировали отряд предателей из РДК* в Очеретинских садах», — написал он.
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На опубликованном Соловьевым видео российские военные показывают оружие, амуницию и документы ликвидированных боевиков. Они показали паспорт мужчины 1970 года рождения из Кемеровской области.
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», группу РДК* уничтожили при штурме населенного пункта бойцами из группировки «Отважные».
США и НАТО уличили в спонсировании РДК*. В Госдуме России рассказали, что Украина обучает и вооружает боевиков из «Русского добровольческого корпуса»* на деньги от Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.
Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов** пригрозил России новыми вылазками РДК* и атаками дронов. Он также заявил о планах «сократить потенциал России».
* «Русский добровольческий корпус», РДК признан в России террористической организацией и запрещен.
** Внесен в список террористов и экстремистов.
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