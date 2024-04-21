Спецоперация 21 апреля 2024, 16:10 Спецназ ликвидировал отряд предателей из РДК под Очеретино Бойцы из группировки «Отважные» уничтожили отряд РДК под Очеретино РИА «Новости»

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Российские штурмовики ликвидировали группу отряд «Русского добровольческого корпуса»* возле села Очеретино на Авдеевском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Владимир Соловьев.

«Наши военнослужащие ликвидировали отряд предателей из РДК* в Очеретинских садах», — написал он.

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На опубликованном Соловьевым видео российские военные показывают оружие, амуницию и документы ликвидированных боевиков. Они показали паспорт мужчины 1970 года рождения из Кемеровской области.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», группу РДК* уничтожили при штурме населенного пункта бойцами из группировки «Отважные».

США и НАТО уличили в спонсировании РДК*. В Госдуме России рассказали, что Украина обучает и вооружает боевиков из «Русского добровольческого корпуса»* на деньги от Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов** пригрозил России новыми вылазками РДК* и атаками дронов. Он также заявил о планах «сократить потенциал России».

* «Русский добровольческий корпус», РДК признан в России террористической организацией и запрещен.

** Внесен в список террористов и экстремистов.