Спецоперация 13 января 2023, 16:52 Советник Пушилина взял слова об окружении Артемовска обратно Советник Пушилина Кимаковский назвал свои слова об окружении Артемовска преждевременными РИА «Новости»

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Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский взял свои слова обратно. В своем Telegram-канале он назвал свои высказывания об окружении Артемовска преждевременными.

Ранее Кимовский в эфире Первого канала заявил, что российские военные окружили город Артемовск. При этом он отметил активную работу артиллеристов.

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Однако в пресс-службе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вышло заявление главы Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрея Трошева.

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«Хочу подчеркнуть, в Артемовске кроме ЧВК „Вагнер“ нет никого. Поэтому рассказы советника врио главы ДНР про оперативное окружение города — не что иное, как введение россиян в заблуждение», — заявил Трошев.

После этого Игорь Кимаковский написал опровержение своим словам.

«Информация от меня по блокировке города Артемовска — преждевременна, но при этом наши парни из ЧВК „Вагнер“ двигаются на этом направлении к Победе», — написал он.

Советник врио главы ДНР выразил надежду, что скоро от «вагнеровцев» поступят хорошие новости.

Ранее старший советник Госдепартамента Дерек Шолле заявил, что США вместе с правительством Сербии и властями других стран мира решили нейтрализовать деятельность ЧВК «Вагнер».