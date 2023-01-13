Мир 13 января 2023, 07:21 Госдеп США решил остановить ЧВК «Вагнер» Советник Госдепа Шолле рассказал о плане США вместе с Сербией нейтрализовать ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Американские власти скооперировались с правительством Сербии, чтобы нейтрализовать работу частной военной компании «Вагнер». Старший советник Госдепартамента Дерек Шолле объявил об этом во время визита в Белград, рассказало агентство Tanjug.

«Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим», — сказал он.

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Дерек Шолле заявил, что Госдепартамент вместе с правительством Сербии и властями других стран мира решили нейтрализовать деятельность ЧВК «Вагнер». Однако он не стал уточнять, какие именно меры они для этого предприняли. Чиновник также призвал Сербию присоединиться к западным антироссийским санкциям и назвал проведение спецоперации неприемлемым поведением.

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Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что несмотря на улучшение отношений в США, страна не изменила свою позицию по отношению к России и не стала вводить санкции. Он сказал, что этот вопрос напрямую затрагивает национальные интересы государства.