Спецоперация 13 января 2023, 00:15 Российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение Советник врио главы ДНР Кимаковский: войска РФ взяли Артемовск в оперативное окружение РИА «Новости»

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Союзные силы взяли Артемовск в оперативное окружение. Об этом в эфире Первого канала сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города», — сказал он.

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По его словам, наши артиллеристы активно работают «уже практически вокруг Артемовска».

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Ранее Кимаковский заявил, что благодаря эффективной работе артиллерии союзным войскам удалось добиться продвижения на Авдеевском направлении и в районе Артемовска, а также сократить количество обстрелов городов ДНР. По его словам, военные ВСУ не могут выйти из окопов из-за сдерживающих атак российских бойцов.

Один из командующих украинскими войсками в интервью американской газете Wall Street Journal признал, что ВСУ несут большие потери в районе Артемовска. Если так продолжится, мы можем закончиться, сказал он.