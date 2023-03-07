Спецоперация 07 марта 2023, 11:47 Советник Пушилина сообщил об отступлении ВСУ малыми группами из Артемовска Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ малыми группами отступают из Артемовска Сайт президента Украины

Читать 360tv в

Солдаты ВСУ вынуждены отступать из Артемовска по проселочным дорогам, поскольку асфальтированные пути находятся под огневым контролем российских войск. Об этом телеканалу «Россия-24» сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Наша артиллерия, наша техника и наши войска уже в городе. Они контролируют практически половину Артемовска. Наблюдается хаотичное отступление малых групп ВСУ», — рассказал он.

Реклама

Гагин уточнил, что при этом начавшаяся распутица затрудняет передвижение украинской техники по проселочным дорогам. ВСУ даже и не пытаются выйти на асфальтированные пути, потому что они находятся под контролем сил России.

Реклама

На Западе также отметили, что украинские боевики начали отступать из Артемовска. По словам австрийского полковника Маркуса Райснера, вывод войск ВСУ из города начался еще две недели назад. Хотя накануне главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в беседе с президентом Владимиром Зеленским заявил, что войска продолжат удерживать город.