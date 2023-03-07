Спецоперация 07 марта 2023, 11:02 ВСУ вывели основную часть солдат из Артемовска RND: ВСУ еще две недели назад начали отступать из Артемовска Сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины вывели основную часть бойцов из Артемовска. Об этом в интервью RND заявил австрийский полковник Маркус Райснер.

«Основная масса украинских солдат уже выведена из города. Отступление началось еще две недели назад. Сначала Украина отводила тяжелую технику, а теперь пытается вывести и пехоту», — рассказал он.

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По его словам, российские войска благодаря продолжающемуся давлению в Артемовске смогли предотвратить наступление ВСУ в районе Мелитополя. Он также сообщил, что украинские войска несут большие потери на этом направлении.

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Райснер добавил, что украинская армия разрушила несколько важных мостов в районе Артемовска, чтобы помешать наступлению российских войск, и сейчас пытается занять позиции в районе Часова Яра. По его словам, там есть канал, по которому ВС России не смогут легко перебраться с помощью танков.

Ранее западные журналисты застали солдата ВСУ за починкой танка под Часовым Яром. Тот рассказал, что украинское командование решило небольшими группами вывести свои подразделения из Артемовска. По словам бойца, российские войска почти окружили город и скоро возьмут его под контроль.