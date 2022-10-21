Состояние двух раненных журналистов в Херсоне назвали тяжелым | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 12:55 Состояние двух раненных журналистов в Херсоне назвали тяжелым Замглавы ВГА Херсонщины Стремоусов: двух журналистов тяжело ранило при обстреле ВСУ Telegram-канал заместитель губернатора области Екатерина Губарева

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При обстреле вооруженными силами России гражданской переправы через Днепр в Херсоне ранило трех журналистов. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«Тяжело ранены оператор ТРК „Таврия“ Руслан Воскресенский и корреспондент Константин Мочар, а также журналист Влада Луговская», — написал он.

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Телеканалу «Крым-24» Стремоусов сообщил, что по факту убийства журналистов возбуждено уголовное дело.

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Журналистке Луговской, которую осколок ранил в грудь насквозь, всего 16 лет.

Стремоусов заявил, что ВСУ специально нанесли удар по журналистам на переправе через Днепр. Российская ПВО сбили сбила 11 ракет, но одна все-таки долетела.

Ранее заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что при обстреле погиб продюсер и журналист из России Олег Клоков. Он приехал в первых числах октября по собственной инициативе помогать в развитии телерадиокомпании «Таврия».