Важное 21 октября 2022, 11:08 ВСУ целенаправленно ударили по журналистам на переправе через Днепр — власти Херсона Замглавы Херсонской области Стремоусов назвал целенаправленным удар по СМИ на переправе

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Вооруженные силы Украины специально нанесли удар по журналистам на переправе через Днепр. Об этом заявил в своем Telegram-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Стреляли специально целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области», — сказал он.

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Погиб Олег Клоков — режиссер телеканала «Таврия». На момент удара на переправе находились восемь сотрудников телеканала ВТВ. Оператор «Таврии» Руслан Воскресенский находится в тяжелом состоянии. Ранения также получили корреспондент Константин Мочар и 16-летняя журналистка.

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По Кирилла Стремоусова, скорее всего, удар по Антоновскому мосту в районе переправы нанесли по наводке, он был неслучайным. Он заявил, что это сделали «американцы».

Замглавы областной администрации также уточнил количество погибших. Их четверо, в том числе два родственника раненой журналистки.

Украинские войска в 22:40 20 октября открыли огонь по гражданской переправе в районе Антоновского моста в Херсоне. Российские системы ПВО сбили 11 из 12 ракет HIMARS. Переправа работает круглосуточно, в момент удара на ней, по словам властей, не было военных — только мирные жители и журналисты.