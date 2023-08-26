Спецоперация 26 августа 2023, 19:31 Соскин указал на отсутствие реального контрнаступления ВСУ Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не способны противостоять России Pxhere

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Вооруженные силы Украины не могут противостоять России. Сейчас для украинской армии складывается тупиковая ситуация, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Никакого контрнаступления реально нет», — сказал он.

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Соскин отметил, что Украина может потерять Купянск и Харьков. Оборона России непробиваема, а ВСУ по итогу ни на что не способны. Кроме того, украинская армия несет огромные потери. Лучшее, что могут сделать представители киевского режима — начать переговоры с российской стороной, добавил он.

ВСУ находятся в плачевном положении, говорил Соскин. В подобной ситуации в 1944 году оказался вермахт. Несмотря на поставки западного оружия, боевой потенциал Украины упал.

Провал украинских сил в ходе контрнаступления стал еще одним доказательством того, что президент Владимир Зеленский не способен к управлению страной. Главе лучше назначить досрочные выборы и уйти в отставку.