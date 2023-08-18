Мир 18 августа 2023, 23:27 Зеленского призвали уйти в отставку на фоне провалов ВСУ Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ ничего не достигли на фронте РИА «Новости»

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Провал украинских сил в ходе контрнаступления стал еще одним доказательством того, что президент страны Владимир Зеленский не способен к управлению в условиях военного времени. Об этом в своем блоге на YouTube заявил бывший советник второго президента Украины Олег Соскин.

По словам Соскина, Вооруженные силы Украины не смогли прорвать российскую линию обороны и ничего не достигли на фронте.

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«На фронте ничего хорошего нет, введены последние стратегические силы. Надо прямо говорить, что нет никаких достижений. Ничего этот Залужный уже сделать не может», — заявил Соскин.

По его мнению, эта ситуация показала, что Владимир Зеленский не способен управлять страной в военное время. Поэтому президенту необходимо уйти в отставку и назначить досрочные выборы, выразил уверенность зкс-советник Кучмы.

Ранее Олег Соскин рассказал, что Вооруженные силы Украины теряют позиции в Харьковской области и под Авдеевкой. По его словам, контрнаступление ВСУ привело лишь к тому, что российские войска вплотную подошли к Купянску.