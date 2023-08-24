Мир 24 августа 2023, 14:18 Советник главы Пентагона сравнил ВСУ с вермахтом в 1944 году Советник главы Пентагона Макгрегор указал на снижение боевого потенциала Украины Министерство обороны Украины

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ВСУ находятся в плачевном положении. В подобной ситуации в 1944 году оказался вермахт, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Несмотря на поставки западного оружия, он отметил снижение боевого потенциала Украины

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«Тогда (в 1944 году — прим. ред.) немецкая армия лишилась воздушного прикрытия. Несмотря на то, что у них было хорошее вооружение, новейшее оборудование, танки, только что сошедшие с конвейера, они не могли эффективно сражаться. <…> То же самое сейчас происходит на Украине», — отметил Макгрегор.

Он добавил, что Киев отказался пойти на перемирие, поэтому положение страны будет стремительно ухудшаться. Военный сравнил Украину с гитлеровской Германией и сделал для страны неутешительный прогноз.

«Все кончено!» — заявил он.

Ранее политолог Олег Соскин рассказал о проблемах ВСУ на Запорожском направлении, сообщил сайт «kp.ru». Он заявил, что руководство Украины засекретило данные о потерях армии.