Спецоперация 25 мая 2023, 12:40 Сообщения об отраженных атаках Артемовска пропали из сводок Генштаба ВСУ Генштаб ВСУ признал ухудшение ситуации на флангах вокруг освобожденного Артемовска РИА «Новости»

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Брошенные в сторону Артемовска (украинское название — Бахмут) боевики ВСУ заявили о серьезных проблемах. Если в первые дни нахождения на фронте военные говорили о незначительном продвижении, то теперь признают сложность ситуации. Об этом со ссылкой на данные украинских аналитиков сообщил сайт «Военное обозрение».

Авторы заметили, что из сводок Генерального штаба ВСУ исчезла фраза об «отраженных атаках в Бахмуте». Теперь вместо нее фигурирует выражение «продолжающиеся обстрелы города российскими силами».

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Также появилась информация, что российские войска со стороны Артемовска нанесли удар по украинским позициям в районе села Ивановского. Если ВСУ понесет поражение на этом участке, то это закроет для них дорогу к Клещеевке.

О стабилизации ситуации вокруг Артемовска заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что активная фаза, когда противник наносил удары по флангам и не оставлял попыток окружить город, прошла.

Министерство обороны России сообщило о полном освобождении Артемовска от присутствия украинских боевиков в минувшее воскресенье, 21 мая.