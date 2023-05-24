Спецоперация 24 мая 2023, 09:22 Пушилин заявил о стабилизации ситуации на флагах у Артемовска Пушилин: пик тревожности в ситуации на флангах у Артемовска пройден РИА «Новости»

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Пик тревожности в ситуации на флангах у Артемовска прошел, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, в настоящее время обстановка стабилизируется.

«Пик тревожности, когда была самая активная фаза, когда противник пытался [бить] по флангам и окружить ребят в самом Артемовске, прошел», — пояснил Пушилин.

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Врио главы ДНР уточнил, что пообщался с военнослужащими и бойцами ЧВК «Вагнер», после чего сделал вывод о стабилизации ситуации.

«Они тоже говорят, что туда подошли боеспособные части и эта работа (по стабилизации флангов — прим. ред.) выстраивается», — добавил политик.

О полном освобождении Артемовска в Минобороны сообщили 21 мая. Власти Украины, потеряв город, перешли к террористическим акциям против мирного населения России и 22 мая предприняли атаку на Белгородскую область. Российские военные уничтожили более 70 украинских террористов.