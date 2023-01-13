Спецоперация 13 января 2023, 17:29 Более 700 военных ВСУ уничтожили в районе Соледара за три дня Минобороны: в районе Соледара за трое суток уничтожили более 700 военных ВСУ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

За трое суток ВС России уничтожили в районе Соледара свыше 700 украинских военнослужащих. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также удалось ликвидировать более 300 единиц военной техники противника. В оборонном ведомстве напомнили, что накануне вечером завершилось освобождение Соледара. Отмечается, что этот город «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий». Его взятие под контроль позволит отрезать ВСУ путь снабжения в Артемовске и взять в котел оставшиеся там подразделения.

Реклама

Игорь Конашенков указал на то, что взять Соледар удалось благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России. Военнослужащие постоянно наносили «сосредоточенные удары» по украинским позициям, не позволяя армии противника перебрасывать резервы и отходить на другие рубежи обороны.

Реклама