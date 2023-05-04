Спецоперация 04 мая 2023, 07:25 Солдаты ВСУ пожаловались российским военным на насильственный призыв в армию Плененные бойцы ВСУ рассказали российским военным о насильственном призыве в армию Официальный сайт президента Украины

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Российский штурмовики взяли в плен на Донецком направлении двух солдат ВСУ, которые заявили, что их призвали в армию насильно. Об этом написало РИА «Новости».

Один из пленных рассказал, что сам он из ЛНР. Мужчина сообщил, что намеренно уклонялся от мобилизации, так как не хотел принимать участие в боевых действиях. Несмотря на это, власти Украины насильно отправили его в зону вооруженного конфликта. Второй пленный, родом из Харьковской области, получил несколько ранений в руку. Ему оказали медицинскую помощь.

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Генеральный штаб ВС Украины объявил о начале призыва на военную службу в феврале 2022 года. Под мобилизацию попали резервисты в возрасте от 18 до 60 лет. В начале февраля текущего года глава украинского государства передал на утверждение в Раду указы об очередном продлении режимов.

Президент Украины Владимир Зеленский в марте 2023 года внес в Верховную раду законопроекты о продлении действия мобилизации и военного положения в стране. Депутат Ярослав Железняк предположил, что действие продлят до середины августа.