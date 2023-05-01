Мир 01 мая 2023, 21:49 Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения на Украине Президент Зеленский внес проекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине Pixabay

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении действия мобилизации и военного положения в стране, следует из данных в электронной системе украинского парламента. Депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале предположил, что действие продлят до середины августа.

«Скорее всего, действие [военного положения и мобилизации] будет продлено с 19 мая 2023 года и, очень вероятно, снова на 90 дней, то есть до середины августа 2023 года», — написал украинский парламентарий.

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Власти Украины ввели военное положение в стране 24 февраля 2022 года. Тогда же президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. В начале февраля текущего года глава государства передал на утверждение в Раду указы об очередном продлении режимов. По мнению политолога Александра Дудчака, руководство страны сможет получить еще много человек во время «сезона охоты» на украинцев.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что Зеленский оказался в тупике из-за ситуации в зоне проведения СВО. Чиновник добавил, что ВСУ вряд ли смогут организовать анонсированное ранее контрнаступление.