Призыв на военную службу резервистов от 18 до 60 лет начался на Украине

Генеральный штаб ВС Украины объявил, что в стране начался призыв на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщило РИА «Новости».

О начале призыва на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет объявил Генштаб вооруженных сил страны в среду, 23 февраля. Будут призваны офицеры и рядовой состав.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля издал указ о призыве резервистов «в особый период». Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо «оперативно доукомплектовать армию и другие военные формирования».

«Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Призыв начнется с сегодняшнего дня. Максимальный срок службы — один год», — говорится в сообщении Генштаба.

Вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Данное решение было принято в связи с массовым геноцидом населения ЛНР и ДНР со стороны украинских властей, отметил Путин.

Кроме того, российский лидер, а также главы республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что признанные на международном уровне границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России.

В Верховной раде приняли постановление о введении военного положения в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, был внесен проект о закрытии границы Украины с Россией и Белоруссией.