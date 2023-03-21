Спецоперация 21 марта 2023, 08:23 Подразделения ВСУ на Купянском направлении получили шесть советских гаубиц Экс-подполковник Марочко: к дислокациям ВСУ около Песчаного прибыли шесть гаубиц Д-20 Викимедиа

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Подразделения ВСУ, дислоцированные на Купянском направлении спецоперации, получили шесть гаубиц советского производства. Об этом в интервью журналистам ТАСС рассказал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Песчаное выявлено прибытие шести орудий гаубиц Д-20», — сообщил он.

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По его словам, к этим установкам доставили и боекомплекты. Он отметил, что калибр этих снарядов — 152 миллиметра, что относится к тяжелой артиллерии.

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Также Марочко добавил, что прибывшие к местам дислокации гаубицы выглядят далеко не свежими. Он предположил, что эти установки отправили на поле боя после капитального ремонта. Другим вариантом источника поставки Марочко назвал консервацию советских боеприпасов.

Подполковник НМ ЛНР добавил, что у полученных подразделениями ВСУ гаубиц виднеются свежие следы от нанесения краски. Также он упомянул установку новых колесных шасси.