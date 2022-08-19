Союзные силы в рамках специальной операции по демилитаризации Украины освободили Зайцево и Дачу на территории Донецкой Народной Республики. Таким образом, число освобожденных населенных пунктов выросло до 270. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 19 августа на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 270 населенных пунктов, включая Зайцево и Дачу», — подчеркивается в сообщении.

17 августа стало известно, что Союзные войска Луганской и Донецкой народных республик в рамках специальной операции по демилитаризации Украины освободили 268 населенных пунктов Донбасса от националистов.

Утром 18 августа украинские националисты вновь нанесли удар по Донецку. Они выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров.