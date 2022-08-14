Союзные войска прорвали оборону ВСУ на угледарском направлении

Бойцы Народной милиции ДНР и военнослужащие ВС РФ прорвали оборону ВСУ и значительно продвинулись в направлении Угледара, написал замглавы Мининформа ДНР Даниил Безсонов в Telegram-канале.

«Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе», — отметил он.

Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о наступлении по четырем направлениям. Союзные войска продолжают вытеснять украинских военнослужащих с их позиций.

На фоне этого ВСУ начали активно обстреливать территорию Запорожской атомной электростанции, а также Энергодар. Они наносят удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

Обстрелам со стороны ВСУ также подверглась Новая Каховка, в том числе Каховская ГЭС. Российские системы противовоздушной обороны отразили половину из 12 выпущенных снарядов.