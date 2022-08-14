facebook_pixel
    14 августа 2022, 23:33

    Союзные войска прорвали оборону ВСУ на угледарском направлении

    Замглавы Мининформа ДНР Безсонов заявил о прорыве обороны ВСУ в направлении Угледара

    Юлия Шелковенко

    Бойцы Народной милиции ДНР и военнослужащие ВС РФ прорвали оборону ВСУ и значительно продвинулись в направлении Угледара, написал замглавы Мининформа ДНР Даниил Безсонов в Telegram-канале.

    «Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе», — отметил он.

    Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о наступлении по четырем направлениям. Союзные войска продолжают вытеснять украинских военнослужащих с их позиций.

    На фоне этого ВСУ начали активно обстреливать территорию Запорожской атомной электростанции, а также Энергодар. Они наносят удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

    Обстрелам со стороны ВСУ также подверглась Новая Каховка, в том числе Каховская ГЭС. Российские системы противовоздушной обороны отразили половину из 12 выпущенных снарядов.