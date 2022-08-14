ВСУ нанесли ракетный удар по жилому району Энергодара

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по жилому району Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

Сообщается, что один человек погиб, еще один пострадал.

«В результате террористического акта украинских карателей погиб мужчина, который в момент ракетного удара выгуливал собаку во дворе своего дома. Кроме того, осколочные ранения получила девушка», — написал Рогов.

Пострадавшую доставили в специализированную медико-санитарную, где ей оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Также был нанесен артиллерийский удар по району ТЭС, в результате в непосредственной близости от станции произошло возгорание травы. Туда направлены пожарные расчеты.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что воздушно-космические силы России в ходе спецоперации уничтожили около 75 националистов в ДНР и Херсонской области. По его словам, ВСУ продолжают терять живую силу.