ВСУ обстреляли Новую Каховку

Новая Каховка подверглась обстрелам ВСУ. В центре города возник пожар, сообщило агентство Ku.Life.

Военные выпустили 12 снарядов на территорию Каховской ГЭС. Российские средства ПВО смогли отразить половину из них. Есть ли пострадавшие или разрушения, пока неизвестно.

На руководителя военно-гражданской администрации Каховского района Виталия Гура 6 августа было совершено покушение. В результате он попал реанимацию в тяжелом состоянии, а позже скончался.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Леонтьев уточнил, что в Гура стреляли из автоматов и пистолета. У погибшего осталась семья с детьми.

Политик занимался вопросами восстановления города после обстрелов ВСУ и решал другие актуальные для населенного пункта задачи.