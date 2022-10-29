Союзные силы продвинулись вперед почти по всей линии соприкосновения на Украине | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 00:42 Союзные силы продвинулись вперед почти по всей линии соприкосновения на Украине Врио главы ДНР Пушилин: союзные силы продвинулись почти по всей линии соприкосновения РИА "Новости"

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Бойцы Народной милиции ДНР вместе с союзными силами продвинулись вперед практически по всей линии соприкосновения, улучшив свои позиций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Практически по всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед. Безусловно, пока не идет речи об освобождении сразу населенных пунктов, поселков, но сейчас важным является просто даже движение вперед, это те же 100-200 метров, занятие лучших позиций», — сказал Пушилин в видеообращении.

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Ранее об успехах российских военных рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он заявил, что бойцам удается пресекать все попытки украинских военнослужащих прорваться на территорию региона. Сейчас российские войска продолжают держать оборону и контролировать ситуацию. На севере Херсонской области и Николаевском направлении не прекращаются артиллерийские дуэли.

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Политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов пояснял «360», что киевскому режиму крайне важно взять Херсон. В связи с этим Россия значительно усиливает оборону.