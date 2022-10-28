28 октября 2022, 23:37
Российская армия пресекла попытки ВСУ прорваться в Херсонскую область — Стремоусов
Замглавы Херсонской области Стремоусов: Российская армия держит оборону в регионе
Российская армия пресекает все попытки украинских военных прорваться в Херсонскую область. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
«Мы держим оборону. Пока никуда никто не перемещается. Идут постоянные попытки укронацистов прорваться на территорию Херсонской области, но шансы у них очень слабые. Наши войска все попытки пресекают», — написал Стремоусов.
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Как подчеркнул главы администрации региона, российские войска полностью контролируют ситуацию.
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Артиллерийские дуэли постоянно идут на линии фронта на севере Херсонской области и Николаевском направлении, отметил Стремоусов.
Ранее он заявил о завершении процесса перемещения мирных жителей с правобережья Херсонской области. Стремоусов не уточнил точное число выехавших жителей, но подчеркнул, что процесс в том числе коснулся и областного центра.
О перемещении жителей на левый берег Днепра 18 октября объявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Такие действия он пояснил существующей угрозой затопления в случае, если украинские боевики в ходе обстрелов разрушат дамбу Каховской гидроэлектростанции.
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