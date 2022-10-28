Российским военным предрекли тяжелые бои за Херсон | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 14:43 Российским военным предрекли тяжелые бои за Херсон Политолог Михайлов предсказал продолжение попыток ВСУ захватить Херсон РИА "Новости"

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Риски новых атак украинских боевиков на Херсон продолжатся, поэтому решение властей региона укрепить линию обороны выглядит вполне логично. Об этом «360» заявил политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Он подчеркнул, что взятие Херсона для киевского режима стало очень важным пунктом, который необходимо выполнить.

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«Захват Херсона — основополагающая тема для Украины. Кроме того, они пообещали это западным партнерам», — заявил Михайлов.

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Политолог отметил, что в этих условиях власти региона значительно усиливают оборону. Сдачу города эксперт исключил.

«То, что мы не отдадим Херсон, — я в этом уверен. Но бои за него будут тяжелые», — подытожил Михайлов.

Об укреплении линии обороны Херсона ранее заявила заместитель главы администрации области Екатерина Губарева. Она подчеркнула, что речь идет о превентивных мерах на случай наступления украинских боевиков.

Чиновница добавила, что перемещение местных жителей на левый берег Днепра позволило тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионных групп.

О готовом плане украинских войск захватить Херсон до наступления зимы ранее заявил министр обороны страны Алексей Резников. Он также признал, что само наступление на юге сильно замедлилось.