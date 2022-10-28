Российским военным предрекли тяжелые бои за Херсон | 360°

28 октября 2022, 14:43
Российским военным предрекли тяжелые бои за Херсон
Политолог Михайлов предсказал продолжение попыток ВСУ захватить Херсон
Риски новых атак украинских боевиков на Херсон продолжатся, поэтому решение властей региона укрепить линию обороны выглядит вполне логично. Об этом «360» заявил политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
Он подчеркнул, что взятие Херсона для киевского режима стало очень важным пунктом, который необходимо выполнить.
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«Захват Херсона — основополагающая тема для Украины. Кроме того, они пообещали это западным партнерам», — заявил Михайлов.
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Политолог отметил, что в этих условиях власти региона значительно усиливают оборону. Сдачу города эксперт исключил.
«То, что мы не отдадим Херсон, — я в этом уверен. Но бои за него будут тяжелые», — подытожил Михайлов.
Об укреплении линии обороны Херсона ранее заявила заместитель главы администрации области Екатерина Губарева. Она подчеркнула, что речь идет о превентивных мерах на случай наступления украинских боевиков.
Чиновница добавила, что перемещение местных жителей на левый берег Днепра позволило тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионных групп.
О готовом плане украинских войск захватить Херсон до наступления зимы ранее заявил министр обороны страны Алексей Резников. Он также признал, что само наступление на юге сильно замедлилось.
Специальная военная операция РФ на Украине
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