Собственный телеканал появился на освобожденных территориях. Почему это важно

На освобожденных территориях появилось собственное телевидение. Об этом рассказал журналист Александр Малькевич. По его словам, создание своей системы медиа — процесс сложный, но исторически важный. И этот путь начался с Запорожья. Дальше — больше. Ведь СМИ в условиях украинской пропаганды играют очень большую роль для местных жителей, которым необходимо знать реальную картину происходящего в регионе.

Собственные медиа в Запорожье

Российский журналист, телеведущий Александр Малькевич рассказал в своем Telegram-канале, что на освобожденных территориях начали появляться собственные медиа.

«Железный занавес украинской пропаганды почти уничтожен. <…> Этот трудный, но исторически важный путь мы начали с Запорожья, открыв телеканал „За! ТВ“ 1 августа. Затем мы начали возвращать херсонцам осознание того факта, что „люди Херсона — гордость России“, разместив ряд „исторических“ билбордов. А наша первая на освобожденных территориях молодежная Медиашкола в Херсоне, открытая 10 августа, дала всем понять, что молодежь здесь и стоит, и работает за Россию», — отметил Малькевич.

Он также напомнил, что 15 августа херсонская «Таврия» восстановила регулярное телевещание на всю область. А в Запорожье запустили вещание теперь уже и в цифровом «Мультиплексе», и на ОТР.

Зачем нужны собственные медиа

В разговоре с «360» Малькевич отметил, что телеканал Запорожья ждет активное развитие. В планах — открытие радиостанции, потом должен появиться сайт, свое интернет-издание, чтобы был полноценный холдинг. Херсонская «Таврия» уже восстановила вещание. По словам Малькевича, следующий шаг — это «Мультиплекс», после этого будут врезаться в ОТР, а затем — перезапуск радиовещания.

Сейчас для жителей региона работает радио «Таврия» с собственным вещанием. При этом количество новостных выпусков планируют увеличить, также собираются запустить как минимум еще одну российскую радиостанцию с местными врезками. Более того, увеличится частота местных врезок на нескольких других радиостанциях, которые здесь вещают.

Сегодня мы торжественно открыли это вещание. <...> Это крайне важно, потому что люди здесь вынуждены жить в социальных сетях, получают всякие украинские фейковые <...> новости. И для них жизненно важно знать о реальном состоянии дел, понимать реальную картину мира, картину жизни в регионе Александр Малькевич.

Малькевич считает, то бороться с украинской пропагандой будет проще, когда будет линейка радиостанций, а телеканал будет вещать в режиме 24/7. Также в Херсоне уже перезапустили вещание канала «НТВ-Плюс», то есть на территории — уже два телеканала. Будут развиваться радиовещание, сайты, местные паблики, Telegram-каналы, медиашкола.

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