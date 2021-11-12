Роскомнадзор заблокировал 2,8 тысячи фейковых материалов

Роскомнадзор с сентября заблокировал 2,8 тысячи материалов с недостоверными сведениями. Чаще всего встречались данные о поддельных сертификатах вакцинации и мошенническая информация в кредитно-финансовой сфере.

«Наблюдается увеличение количества материалов с недостоверной информацией на тему коронавирусной инфекции. Так, число материалов, доступ к которым был ограничен в ноябре, уже составляет порядка 50% от количества материалов, удаленных и заблокированных за весь октябрь», — сообщил Роскомнадзор газете «Известия».

Всего с 1 сентября специалисты ведомства ограничили доступ к 2,8 тысячи фейковых материалов. По словам директора «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, только с 22 октября по 7 ноября зафиксировали более 2,4 тысячи недостоверных данных о ковиде.

«Если смотреть по темам осени, то, конечно, самая популярная — коронавирус. На втором месте фейки по выборам, о которых мы уже забыли, но их было очень много по объему», — добавил первый зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он отметил, что на третьей строчке по распространенности была финансово-кредитная тематика, после которой шли материалы о переписи населения. Чаще всего авторы фейков берут за основу реальные новости и искажают их смысл.