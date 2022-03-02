Закон о «фейках в военное время» предложили создать в Общественной палате

Первый зампред Комиссии Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил создать категорию «Фейки военного времени» в законе о борьбе с фейками, чтобы контролировать попадающую в интернет информацию о событиях в Украине. Об этом он рассказал для сайта телеканала «Звезда».

Малькевич предложил ограничить деятельность СМИ, объявленных иноагентами, а также «выбрасывать из школьной и вузовской программы отжившие предметы».

«Сейчас медиаграмотность, интернет-гигиена, информационная безопасность — это дисциплины, которые должны все знать, чтобы обезопасить себя, своих близких. И мы должны, наконец, навести порядок с теми платформами западными, которые безнаказанно работают у нас в стране, не выполняя закон о так называемом „приземлении“», — считает Малькевич.