Снарядов хватит на полчаса. Германия отложила поставки танков на Украину

Германия не сможет поставить на Украину обещанные зенитные комплексы Gepard из-за нехватки боеприпасов к ним, сообщила газета Welt. Решение повременить с военной помощью и без того устаревшими танками было принято спустя восемь дней после объявления.

Немецкие власти под сильным международным давлением пообещали поставить на Украину тяжелое вооружение. Выбор пал на списанные еще в 2010 году и морально устаревшие зенитные комплексы Gepard. В зоне спецоперации танки так и не получили — по информации источника в украинских правительственных кругах, у Германии нет для них боеприпасов.

Снаряды производит швейцарская компания Oerlikon, входящая в состав немецкой группы Rheinmetall. Проблема в том, что Швейцария отказалась от поставок в зону боевых действий. В распоряжении Германии есть только 23 тысячи снарядов и 30 танков, этого хватит на полчаса работы. Поэтому зенитные комплексы так и остались в немецких ангарах. Оказалось, о нехватке снарядов министр обороны Кристин Ламбрехт и его администрация знали еще в феврале, хотя это не помешало ему 26 апреля объявить о поставке танков Украине, а спустя восемь дней приостановить эту кампанию.

Тем временем набирает популярность петиция в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Сотни тысяч немцев потребовали от него прекратить поставки оружия на Украину.