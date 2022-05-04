Более 200 тысяч немцев потребовали от Шольца прекратить поставки оружия на Украину
Более 200 тысяч немцев подписали петицию против поставок тяжелого вооружения на Украину
Против поставок Украине тяжелого вооружения выступили более 205,5 тысячи немцев. Они подписали петицию на сайте change.org в адрес канцлера Германии Олафа Шольца.
Авторами обращения стали 28 журналистов, музыкантов, артистов и других деятелей культуры, в том числе писатель и драматург Мартин Вальзер, режиссер Андреас Дрезен, актер Ларс Айдингер и другие. Они опасаются, что накачивание Украины вооружением может привести к третьей мировой войне и сделать Германию стороной этого конфликта.
Кроме того, поставка вооружения, происходящая под давлением, может стать началом глобальной гонки с катастрофическими последствиями, в том числе для климата и системы здравоохранения. Жители Германии призвали канцлера помочь в поиске компромисса, который устроил бы обе стороны конфликта, и в обеспечении прекращения огня.
«Мы надеемся, что вы вспомните первоначальную позицию и больше не будете поставлять тяжелое вооружение Украине ни прямо, ни косвенно», — сказано в петиции.
Ранее китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что Германия анонсировала поставки Украине комплексов Gepard под давлением мирового сообщества, пойдя при этом на хитрость — устаревшие сломанные танки, скорее всего, так и останутся в немецких ангарах.