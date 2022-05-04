Более 200 тысяч немцев потребовали от Шольца прекратить поставки оружия на Украину

Против поставок Украине тяжелого вооружения выступили более 205,5 тысячи немцев. Они подписали петицию на сайте change.org в адрес канцлера Германии Олафа Шольца.

Авторами обращения стали 28 журналистов, музыкантов, артистов и других деятелей культуры, в том числе писатель и драматург Мартин Вальзер, режиссер Андреас Дрезен, актер Ларс Айдингер и другие. Они опасаются, что накачивание Украины вооружением может привести к третьей мировой войне и сделать Германию стороной этого конфликта.

Кроме того, поставка вооружения, происходящая под давлением, может стать началом глобальной гонки с катастрофическими последствиями, в том числе для климата и системы здравоохранения. Жители Германии призвали канцлера помочь в поиске компромисса, который устроил бы обе стороны конфликта, и в обеспечении прекращения огня.

«Мы надеемся, что вы вспомните первоначальную позицию и больше не будете поставлять тяжелое вооружение Украине ни прямо, ни косвенно», — сказано в петиции.

Ранее китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что Германия анонсировала поставки Украине комплексов Gepard под давлением мирового сообщества, пойдя при этом на хитрость — устаревшие сломанные танки, скорее всего, так и останутся в немецких ангарах.