Германия пообещала поставить Украине зенитные комплексы Gepard в качестве компромисса, предупредил в интервью Global Times китайский военный эксперт Сун Чжунпин. Оказалось, эти устаревшие и требующие ремонта танки были списаны еще в 2010 году.

Немецкие власти пообещали поставить тяжелое вооружение, и западные СМИ сообщили об этом, как о серьезном отходе от осторожного отношения страны к военной помощи Украине. Они сделали это в ответ на критику союзников, оппозиционеров и киевской власти.

Однако золотой век комплексов Gepard пришелся на 1960–70-е годы. Эти танки с зенитными орудиями были выведены из эксплуатации в Германии еще в 2010 году как морально устаревшие и требующие ремонта. Даже если немецкие специалисты их отремонтируют, вряд ли получится поставить комплексы Украине. Таким образом они так и останутся на местных складах.

Норвегия тоже решила помочь Украину списанным вооружением. Минобороны отправило в страну сотню зенитно-ракетных комплексов «Мистраль», так как они были сняты с производства для замены на более современные.