18 ноября 2022, 15:43
СМИ: украинский морской беспилотник атаковал нефтегавань в Новороссийске
Mash: морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске
Морской беспилотник вооруженных сил Украины атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске. Об этом сообщило интернет-издание Mash в своем Telegram-канале.
Нападение, как заявили журналисты, произошли в ночь на пятницу, 18 ноября. В результате специалисты якобы обнаружили минимальные повреждения в нефтегавани, они никак не повлияют на работоспособность систем.
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Обломки дрона указывают, что этот же аппарат использовали ВСУ для атаки на Черноморский флот в Севастополе в конце октября.
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В «Шесхарисе» грузится нефть с месторождений Азербайджана, Казахстана и России для отправки за границу.
Накануне другой украинский беспилотник попытался атаковать узловую подстанцию крымского энергомоста, но потерпел фиаско. От БПЛА остались обломки и воронку. Энергоподстанция не пострадала.
Также украинский беспилотник на днях сбили на границе с Белоруссией. Он пролетел по чужой территории целых 100 метров. Его сбили выстрелами из автомата Калашникова.
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