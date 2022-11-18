Спецоперация 18 ноября 2022, 15:43 СМИ: украинский морской беспилотник атаковал нефтегавань в Новороссийске Mash: морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске YouTube

Читать 360tv в

Морской беспилотник вооруженных сил Украины атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске. Об этом сообщило интернет-издание Mash в своем Telegram-канале.

Нападение, как заявили журналисты, произошли в ночь на пятницу, 18 ноября. В результате специалисты якобы обнаружили минимальные повреждения в нефтегавани, они никак не повлияют на работоспособность систем.

Реклама

Обломки дрона указывают, что этот же аппарат использовали ВСУ для атаки на Черноморский флот в Севастополе в конце октября.

Реклама

В «Шесхарисе» грузится нефть с месторождений Азербайджана, Казахстана и России для отправки за границу.

Накануне другой украинский беспилотник попытался атаковать узловую подстанцию крымского энергомоста, но потерпел фиаско. От БПЛА остались обломки и воронку. Энергоподстанция не пострадала.

Также украинский беспилотник на днях сбили на границе с Белоруссией. Он пролетел по чужой территории целых 100 метров. Его сбили выстрелами из автомата Калашникова.