Важное 17 ноября 2022, 12:35 Украинский БПЛА неудачно атаковал узловую подстанцию крымского энергомоста — Mash Mash написал о неудачной попытке атаковать подстанцию «Кафа» около Феодосии

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Беспилотник Вооруженных силы Украины прошедшей ночью попытался атаковать узловую подстанцию крымского энергомоста в районе Феодосии, но все закончилось для украинских сил неудачно. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, удар по энергоподстанции «Кафа» удалось зафиксировать этой ночью. Утром 17 ноября специалисты увидели обломки и воронку украинского беспилотника. Уточняется, что в результате удара инфраструктура не пострадала. Энергоподстанция работает в обычном режиме.

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«Кафа» появилась в 2015 году, ее построили из-за энергоблокады полуострова. Благодаря ей, электричество вернулось на полуостров.

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Ранее стало известно, что движение по Крымскому мосту ограничили 16 ноября с 04:00 до 16:00 по местному времени (совпадает с московским). Все дело в проведении там технологических работ.