Важное 16 ноября 2022, 16:58 Белоруссия сбила украинский беспилотник, нарушивший границу Госпогранкомитет Белоруссии сбил украинский БПЛА, нарушивший границу Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинский беспилотник нарушил границу с Белоруссией, сообщили в Госпогранслужбе республики. Там уточнили, что квадрокоптер проник вглубь территории страны на 100 метров.

Все случилось днем 16 ноября в Кобринском районе. Летательный аппарат обнаружили пинские пограничники. Квадрокоптер направлялся на территорию Белоруссии со стороны Украины. Его удалось сбить выстрелами из автомата Калашникова.

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«Квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Беларуси», — уточнили в Госпогранкомитете. Там добавили, что по данному факту начали проверку.

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Это не первый случай, когда украинский дрон проникает на территорию Белоруссии. В начале ноября пограничники в Гомельской области принудительно посадили дрон, который проник на километр вглубь республики. По информации Госпогранкомитета, специалисты подтвердили факт запуска аппарата с территории Украины.

ВСУ используют дроны для корректировки ударов по Донбассу, сообщило издание Ura.ru. Авторы статьи отметили, что после определения целей украинские военные атакуют кассетными бомбами из Польши.

Утром 16 ноября украинский беспилотник нанес удар по нефтебазе в Орловской области. В результате ЧП никто не пострадал.