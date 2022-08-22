СМИ показали последствия удара по зданию СБУ в Лисичанске

Бывшее здание Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Лисичанска оказалось разрушено в результате ракетного удара. Он был сделан с позиций украинских военных. Об этом заявил полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев. РИА «Новости» опубликовало видео с последствиями атаки.

На кадрах видны обломки здания, а также валяющиеся на земле украинские паспорта.

«Здесь разрушения большие, был нанесен ракетно-артиллерийский удар со стороны позиций ВСУ по центру города. Террор жителей Донбасса продолжается, разрушения городов продолжаются — не только Лисичанска, но и таких, как Первомайск, Стаханов», — сказал он агентству.

Здание разрушили еще 16 августа. Полковник добавил, что Украина специально уничтожает стратегически важные объекты.

ВСУ утром 22 августа обстреляли здания около гипермаркета «Ашан» в Донецке. На месте начался пожар. Полиция оцепила территорию, там работают спецслужбы.