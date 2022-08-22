22 августа 2022, 08:53
Видео с обстрелянным гипермаркетом «Ашан» в Донецке попало в Сеть
Видео горящего «Ашана» в Донецке после атаки ВСУ попало в Сеть
Пожар начался, предположительно, в гипермаркете «Ашан» в Донецке после обстрела ВСУ. Кадры горящего здания появились в Сети.
На одних из них еще темно и слышны звуки стрельбы, взрывы, а также видно красное зарево пожара.
На других кадрах уже расцвело, но пожар все еще продолжается.
Украинские войска рано утром 22 августа обстреляли гипермаркет «Ашан» в Донецке. Удары пришлись на склады, которые находятся в районе супермаркета за кольцевой донецкой автострадой.
Полиция оцепила место происшествия, на месте работают спецслужбы. Информации о погибших, пострадавших и разрушениях пока нет.
Также известно, что рано утром ВСУ открыли огонь по Озеряновке и Горловке в ДНР.