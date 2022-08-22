Видео с обстрелянным гипермаркетом «Ашан» в Донецке попало в Сеть

Пожар начался, предположительно, в гипермаркете «Ашан» в Донецке после обстрела ВСУ. Кадры горящего здания появились в Сети.

На одних из них еще темно и слышны звуки стрельбы, взрывы, а также видно красное зарево пожара.

На других кадрах уже расцвело, но пожар все еще продолжается.

Украинские войска рано утром 22 августа обстреляли гипермаркет «Ашан» в Донецке. Удары пришлись на склады, которые находятся в районе супермаркета за кольцевой донецкой автострадой.

Полиция оцепила место происшествия, на месте работают спецслужбы. Информации о погибших, пострадавших и разрушениях пока нет.

Также известно, что рано утром ВСУ открыли огонь по Озеряновке и Горловке в ДНР.