Бывшее здание СБУ в Лисичанске разрушило украинским ракетным ударом

Ракетный удар ВСУ разрушил бывшее здание Службы безопасности Украины в центре Лисичанска. Об этом РИА «Новости» сообщил полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев.

Здание было уничтожено 16 августа, по округе в результате разбросало украинские паспорта и прочие документы ведомства. Полковник утверждает, что украинская сторона целенаправленно уничтожает стратегически важные объекты.

«Здесь разрушения большие, был нанесен ракетно-артиллерийский удар со стороны позиций ВСУ по центру города. Террор жителей Донбасса продолжается, разрушения городов продолжаются — не только Лисичанска, но и таких, как Первомайск, Стаханов», — также сообщили информационному агентству.

Украинские войска рано утром 22 августа обстреляли гипермаркет «Ашан» в Донецке, удары пришлись на склады, которые находятся в районе супермаркета за кольцевой донецкой автострадой. Видео с обстрелянным гипермаркетом попало в Сеть.