Спецоперация 14 февраля 2024, 10:35 Смертный приговор. Военкор Коц — об ударе по ВСУ «Искандерами» Военкор Коц: удар ВКС РФ «Искандерами» по ВСУ превратил Селидово в ад РИА «Новости»

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ВКС России нанесли удар по полигону ВСУ в городе Селидово баллистическими ракетами, выпущенными из комплекса «Искандер-М». Об этом в Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Коц.

«Для не укрытой в помещении живой силы этот боеприпас — смертный приговор», — заметил он.

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Коц напомнил, что каждая боеголовка оснащена 54 боевыми элементами неконтактного подрыва. Они срабатывают на высоте 10 метров, затем осколки летят вниз, поражая пехоту даже в траншеях. Одна ракета поражает площадь в 15 тысяч квадратных метров, что равно примерно двум футбольным полям.

«Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара», — добавил Коц.

По его словам, сменивший главкома ВСУ Валерия Залужного Александр Сырский уже успел оправдать свое прозвище Генерал 200.

Удар российских военных по Селидово также подтвердили на Украине. Известно, что там готовили военных для последующей переброски в район Авдеевки. На полигоне могли погибнуть порядка 1,5 тысячи человек.