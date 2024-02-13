Важное 13 февраля 2024, 16:37 Удар по полигону в Селидове подтвердили на Украине Экс-депутат Рады Мосийчук подтвердил удары по военному полигону в Селидове

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Военный полигон в городе Селидово Донецкой Народной Республики подвергся удару российских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

Он подчеркнул, что точных данных о числе погибших и раненых у него пока нет.

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«Прилеты были. <…> Сейчас тоже громко. По погибшим и раненым информации пока точной нет. Жду точные данные с места», — написал бывший нардеп.

По данным российских военкоров, удар по полигону в Селидове нанесли во время учений резервных сил ВСУ, готовившихся к переброске к Авдеевке.

Юрий Подоляка заявил, что для атаки использовали две ракеты «Искандер» запущенные с разницей в час.

Первый снаряд ударил по площадке, где скопились военные. Второй прилетел, когда на месте началась массовая эвакуация. По предварительным данным, в результате ударов погибли до 1,5 тысяч украинских военнослужащих, что стало крупнейшей одномоментной потерей ВСУ с начала специальной военной операции.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на источники на Украине сообщила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал не раскрывать точных данных о количестве погибших.

Военкоры отметили, что город полностью закрыли для посторонних. Служба безопасности Украины приступила к поискам наводчиков, предоставивших координаты для удара.