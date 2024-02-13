Спецоперация 13 февраля 2024, 14:41 ВСУ понесли крупнейшие одномоментные потери на полигоне в Селидове «Военный обозреватель»: 1,5 тысячи солдат ВСУ попали под удар в Селидове РИА «Новости»

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ВС России ударили по полигону ВСУ в Селидове на Донецком направлении, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель». По его данным, в этот момент на объекте могли находиться до 1,5 тысячи украинских военнослужащих.

Источник канала уточнил, что военные прибыли на этот полигон на учения. После удара на объекте началась детонация боеприпасов. Дополнительных подробностей «Военный обозреватель» не привел.

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Также данные о мощном ударе по украинскому полигону опубликовало в своем Telegram-канале издание «Украина.ру». По его информации, атака на объект началась в 11:30.

«Вполне возможно, что сегодня украинской армии нанесены крупнейшие одномоментные потери за все время СВО», — не исключили авторы сообщения.

«Военное обозрение» отметило, что при ударе по полигону удалось уничтожить резервы, которые собирались стягивать к Авдеевке для контрудара.

Официально информацию о нанесении удара по полигону ВСУ в Минобороны пока не комментировали.