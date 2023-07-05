05 июля 2023, 08:51
Смену стратегии контрнаступления объявили на Украине
Секретарь СНБО Данилов сообщил о смене Украиной стратегии контрнаступления
Украинские военные поменяли стратегию контрнаступления в зоне боевых действий. Об этом в Twitter сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Он отметил, что сейчас главной задачей ВСУ является максимальное уничтожение военной техники, сил ПВО, артиллерии, пунктов управления, складов горючего и живой силы.
Реклама
«ВСУ действуют шаг за шагом, мудро и спокойно. Чем больше уничтожим, тем больше освободим», — написал Данилов.
Ранее о провале первой фазы контрнаступления украинских военных сообщил австрийский полковник Маркус Рейснер. По его словам, ВСУ попробовали наступать массировано, но столкнулись с хорошей линией обороны и не сумели прорвать ее. После этого украинское командование поменяло тактику на атаки штурмовыми группами малой численности.
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявлял, что ВСУ понадобится до трех лет, чтобы вернуть Крым и Донбасс.
* Включен в России в список террористов и экстремистов.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама