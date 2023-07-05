Спецоперация 05 июля 2023, 08:51 Смену стратегии контрнаступления объявили на Украине Секретарь СНБО Данилов сообщил о смене Украиной стратегии контрнаступления РИА «Новости»

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Украинские военные поменяли стратегию контрнаступления в зоне боевых действий. Об этом в Twitter сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он отметил, что сейчас главной задачей ВСУ является максимальное уничтожение военной техники, сил ПВО, артиллерии, пунктов управления, складов горючего и живой силы.

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«ВСУ действуют шаг за шагом, мудро и спокойно. Чем больше уничтожим, тем больше освободим», — написал Данилов.

Ранее о провале первой фазы контрнаступления украинских военных сообщил австрийский полковник Маркус Рейснер. По его словам, ВСУ попробовали наступать массировано, но столкнулись с хорошей линией обороны и не сумели прорвать ее. После этого украинское командование поменяло тактику на атаки штурмовыми группами малой численности.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявлял, что ВСУ понадобится до трех лет, чтобы вернуть Крым и Донбасс.

* Включен в России в список террористов и экстремистов.