05 июля 2023, 04:28
ВСУ провалили первую фазу контрнаступления — австрийский полковник
Австрийский полковник Рейснер: первая фаза украинского контрнаступления провалилась
Полковник ВС Австрии Маркус Рейснер заявил, что первая фаза украинского контрнаступления провалилась. Своим мнением он поделился с Die Welt.
«На мой взгляд, первая фаза украинского наступления провалилась», — сказал австрийский военный.
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Украинские войска пытались наступать массированно, следуя стратегии из пособия армии США. Но они осознали, что российская армия хорошо подготовлена и ВСУ не смогут добиться прорыва. После этого украинское командование сменило стратегию наступательных действий.
Сейчас ВСУ продвигаются маленькими штурмовыми группами. Эта тактика очень и очень медленная, но она приносит успех, заметил полковник. Рейснер посчитал, что до наступления саммита в Вильнюсе стоит ожидать более интенсивных боев со стороны ВСУ. Украинские военные хотят «еще раз показать», что в состоянии «отвоевывать территории».
Ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин назвал Сумскую и Харьковскую области частью следующего этапа спецоперации. Сейчас выполняется плановая работа по уничтожению резервов ВСУ.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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