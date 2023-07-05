Мир 05 июля 2023, 02:22 Арестович спрогнозировал сроки окончания конфликта и «возвращения» Донбасса и Крыма Арестович: ВСУ нужно 3 контрнаступления для «возвращения» Крыма и Донбасса РИА «Новости»

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Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что стране понадобится еще два-три года и не менее трех контрнаступлений, чтобы «вернуть» территории и завершить конфликт. Такое мнение он высказал в интервью киевскому журналисту Дмитрию Гордону**.

За одно контрнаступление Арестович* посчитал нереальным «вернуть» Донбасс и Крым — даже в позитивном для ВСУ сценарии наступательных действий. При этом не помогут даже американские истребители и ракеты дальнего радиуса действия. Под вопросом остается и сам факт поставок Западом необходимого объема оружия. Контрнаступление, по мнению Арестовича*, не закончит конфликт, его просто не хватит на это.

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«Даже в самом благоприятном варианте — мы освободили от Херсона до Бердянска, вышли на границы Крыма, остается Донбасс и Крым. [Захват Донбасса?] Нет, это нереально. Значит, нам понадобится второе контрнаступление, третье контрнаступление, возможно, на добивание. Два-три контрнаступления», — пришел к выводу экс-советник.

Здесь, отметил политик, все зависит от поставок — что дадут, когда дадут. С теми же F-16 будет «очень и очень непросто». Они отработают цели в тылу, но с минами в качестве заграждения ничего не произойдет, пояснил Арестович*. Пехоте снова надо будет подниматься и идти на эти мины пешком. А все потому, заключил экс-советник, что ВС России «дают время».

Ранее Арестович* спрогнозировал, что ждет жителей Крыма в случае возвращения Украины на полуостров. Он уверен, что «самые рьяные» покинут Крым, как только ВСУ начнут приближаться.

* Включен в России в список террористов и экстремистов.

** Дмитрий Гордон признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.