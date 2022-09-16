ВСУ атаковали центр Херсона в момент совещания глав администраций и округов | 360°

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16 сентября 2022, 11:55

ВСУ атаковали центр Херсона в момент совещания глав администраций и округов

РИА «Новости»: ВСУ ударили по центру Херсона во время совещания глав администраций

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Украинские националисты обстреляли правительственное здание Херсонской области в тот момент, когда в нем проходило совещание глав администраций и округов. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель главы ВГА региона.

Ранее стало известно об атаке националистов на здание городской администрации Херсона, ВСУ выпустили как минимум пять ракет из американской реактивной системы HIMARS.

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В результате атаки погиб как минимум один человек, также есть раненые.

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Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские войска также выпустили ракеты по Антоновскому мосту через Днепр.

Утром 16 сентября Стремоусов рассказал, что украинские формирования оказались в тактическом окружении на херсонском направлении. Он уточнил, находящиеся там бойцы ВСУ находятся в бедственном положении.

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