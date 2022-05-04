Артиллерист, чей расчет «Малка» уничтожил позиции самоходных установок «Пион» ВСУ, рассказал о тонкостях своей работы. Видео опубликовало Минобороны РФ.

«Это существенная цель, честно сказать. Все зависит полностью от расчетов: какая будет слаженность и расчет. Наводчик навел, вычислитель составил вычисления, расчет батареи правильно принял команду, правильно прочитал. Честно сказать, сложно», — признался артиллерист.

Ранее оборонное ведомство показало кадры уничтожения позиций 203-миллиметровых самоходных установок «Пион» и батареи 122-миллиметровых гаубиц Д-30, стоящих на вооружении артиллерийских подразделений ВСУ. Поражение таких непростых целей требует всех практических навыков и умений.

За предыдущие сутки российская авиация, по данным Минобороны, уничтожила четыре радиолокационные станции и шесть складов с боеприпасами. Кроме того, Вооруженные силы РФ поразили 39 военных объектов ВСУ и уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США. Также стало известно об уничтожении комплекса ВСУ «Точка-У» и трех установок РСЗО «Град» Воздушно-космическими войсками России.