Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских РСЗО «Град» и «Точки-У»

Воздушно-космические войска России авиационными ракетами уничтожили комплекс ВСУ «Точка-У» и три установки РСЗО «Град». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

За прошедшие сутки российская авиация уничтожила четыре радиолокационные станции и шесть складов с боеприпасами. ВС РФ поразили 39 военных объектов Украины, сказано в сообщении Минобороны. Также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США, отметил Конашенков.

На утреннем брифинге генерал-майор доложил о нанесенном ударе по логистическому центру на военном аэродроме в районе Одессы. Через этот хаб Украина получала иностранное вооружение. Высокоточными ракетами «Оникс» ВС РФ уничтожили ангары с беспилотниками Bayraktar TB2, ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран. Минобороны России поделилось кадрами работы бомбардировщика Су-24М, уничтожившего на предельно малой высоте военный объект ВСУ.