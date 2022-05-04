Минобороны показало работу установки «Малка»

Министерство обороны РФ опубликовало видеокадры уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» в ходе спецоперации по защите Донбасса.

«Нас корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов. Производим выстрел. Попадаем в цель. Поразили позицию самоходной установки 2С7 „Пион“ ВСУ. Результат работы всегда зависит от слаженности расчета», — рассказал старший наводчик САУ «Малка» Матвей.

Как уточнили в Минобороны, расчеты САУ уничтожили позиции стоящих на вооружении артиллерийских подразделений ВСУ 203 миллиметровых установок «Пион» и батареи 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Считается, что подобные цели являются одними из наиболее сложных для поражения средствами артиллерии.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. сообщил, что за прошлые сутки российская авиация уничтожила четыре радиолокационные станции и шесть складов с боеприпасами. Также Вооруженные силы РФ поразили 39 военных объектов Украины. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.